В МИД России оценили готовность украинских властей к миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что достижение мира на Украине не является приоритетом для ее властей.

Дипломат отметила, что президент Украины Зеленский ответил на предложения избранного главы США Дональда Трампа циничным отказом.

«Он в очередной раз заявил, что не пойдет ни на какие мирные соглашения без гарантий безопасности, под которыми он понимает членство страны в НАТО», — сказала Захарова.

7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Лидеры Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор по отдельности.

По информации агентства Reuters, Зеленский при встрече с Трампом в Париже говорил о гарантиях безопасности для Украины при урегулировании конфликта.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоров по вопросу конфликта на Украине нет, и Киев отказывается от них. Представитель Кремля также напомнил, что специальная военная операция закончится при достижении поставленных президентом России Владимиром Путиным целей.

Ранее в России допустили переговоры по Украине в следующем году с одним условием.