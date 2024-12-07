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Встреча Зеленского, Трампа и Макрона в Париже завершилась

Встреча Зеленского, Трампа и Макрона в Париже закончилась через 30 минут

В Париже закончилась трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, лидера Украины Владимира Зеленского и будущего главы США Дональда Трампа, передает BFMTV.

По данным канала, политики общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности. Перед тем как сесть в свои автомобили, Зеленский и Трамп обменялись рукопожатиями.

До этого украинский президент провел встречу с австрийским канцлером Карлом Нехаммером. Тот написал в соцсети X по ее итогам о готовности Вены стать площадкой для будущих мирных переговоров. Sky News в связи с церемонией открытия Нотр-Дама после реставрации передавал, что там может решиться судьба Украины, поскольку в Париж прибыли многие мировые лидеры.

Ранее Байден отказался от Нотр-Дама из-за «конфликта в расписании».

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