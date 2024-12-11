Стало известно, как Зеленский предложил Трампу решить конфликт на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский при встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже 7 декабря говорил о гарантиях безопасности для Украины при урегулировании конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Зеленский использовал свою первую встречу с Дональдом Трампом после выборов в США, чтобы объяснить необходимость гарантий безопасности для Украины в ходе любых переговоров о прекращении войны с Россией», — говорится в сообщении издания. При этом детали гарантий не раскрываются.

Как сообщили источники агентства, Трамп в рамках встречи трех лидеров в Париже «вел себя дружелюбно, уважительно и открыто и, казалось, находился в режиме слушания».

По словам одного из источников Reuters, Макрон и Зеленский были «на одной волне» во время встречи в Париже. При этом президенты Франции и Украины старались вести диалог с Трампом осторожно, «чтобы не показалось, что они загоняют Трампа в угол».

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

Ранее депутат Рады рассказал об унижении Зеленского Трампом.