В Кремле назвали причину отсутствия переговоров по Украине

Переговоров по вопросу конфликта на Украине нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока никаких переговорных процессов нет. Вы знаете, украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров», — заявил он.

До этого пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина формирует перечень стран-партнеров, которые войдут в рабочую группу по усилению республики и формированию общей позиции по поводу дипломатического завершения конфликта с Россией.

По его словам, сейчас Киев собирает ключевых европейских партнеров, которые вместе с США «способны обеспечить максимальное усиление» страны.

9 декабря лидер оппозиционного немецкого блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц во время визита в Киев предложил создать европейскую контактную группу, которая выработает общую позицию по завершению конфликта и помощи Украине.

Ранее Арестович раскрыл возможную дату прекращения огня на Украине.