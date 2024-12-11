Переговоры по урегулированию конфликта на Украине в 2025 году возможны, но только на условиях России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сами-то переговоры могут и состояться, но они должны пройти с учетом тех интересов, которые есть у нас, у России», — подчеркнул он.

По словам Сальдо, возможные переговоры должны пройти с сохранением освобожденных территорий России.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп пока юридически не уполномочен вести переговоры о перемирии на Украине, но после его инаугурации по этому вопросу будет «благотворный эффект».

8 декабря Трамп заявил, что Украине, «вероятно», стоит ожидать, что Соединенные Штаты при новой администрации не будут предоставлять ей столько же военной помощи, сколько направляла Киеву администрация уходящего президента Джо Байдена.

Ранее стало известно о срочном требовании Трампа к Зеленскому.