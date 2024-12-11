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Зеленский обсудил с главкомом ВСУ ситуацию в Курской области

Зеленский обсудил с главкомом ВСУ Сырским ситуацию в Курской области

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского, в том числе и по ситуации в Курской области. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Доложил главком и о ситуации в районах проведения Курской операции. Максимально уменьшаем российский военный потенциал — это наша основная цель сейчас», — говорится в публикации.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Это произошло после просьбы губернатора региона Алексея Смирнова о досрочном прекращении своих полномочий.

7 декабря врио Александр Хинштейн выразил надежду, что регион будет освобожден от украинской армии очень быстро.

Ранее стало известно число бойцов ВСУ, взятых в плен в Курской области за все время атаки.

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