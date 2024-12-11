Названо число бойцов ВСУ, взятых в плен в Курской области за все время атаки

Российские военнослужащие за все время боевых действий в Курской области взяли в плен порядка 500 солдат и офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Всего в плен <...> с 6 августа [2024 года] взяты около 500 боевиков ВСУ», — рассказал источник агентства.

10 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что переговоры между российскими и украинскими военными по вопросам обмена пленными идут очень тяжело. Как она сказала, каждый раз представителям Москвы приходится проявлять искусство дипломатии и человечности, чтобы добиться от Киева каких-либо шагов в данной области.

8 декабря взятый в плен солдат ВСУ Вячеслав Рябин рассказал журналистам, что командование армии страны отправляет в Курскую область неподготовленных мобилизованных граждан. Мужчин доставляют в части и обучают всего в течение недели, после чего они оказываются на передовой. При этом украинские офицеры называют подобные тренировки «интенсивкой», уточнил боец.

Ранее украинский военный, сдавшийся в плен в Курской области, оказался бывшим сотрудником Запорожской атомной электростанции (АЭС).