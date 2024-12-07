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Хинштейн выразил надежду на скорое освобождение Курской области

Хинштейн заявил, что Курская область будет освобождена от ВСУ очень быстро

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил надежду, что регион будет освобожден от украинской армии очень быстро. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По его словам, ситуация в Курской области непростая, регион еще не полностью освобожден.

Чиновник отметил, что предстоит проделать колоссальную работу для восстановления разрушенной инфраструктуры.

При этом Хинштейн добавил, что без прямой обратной связи курян власти не смогут сделать так, чтобы восстановление их имущества происходило законно и справедливо.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Это произошло после просьбы губернатора региона Алексея Смирнова о досрочном прекращении своих полномочий.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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