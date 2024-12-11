Депутаты рассмотрят законопроект о досрочном прекращении полномочий Хинштейна

Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна, который на минувшей неделе по указу президента РФ Владимира Путина был назначен врио губернатора Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В нижней палате Хинштейн занимал должность главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Совет Госдумы 9 декабря принял решение предложить на это место депутата Сергея Боярского.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что губернатор региона Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка была принята. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область в течение 205 дней. До Смирнова должность губернатора Курской области занимал нынешний министр транспорта России Роман Старовойт.

Ранее Хинштейн прокомментировал свое назначение врио губернатора Курской области.