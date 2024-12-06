Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область в течение 205 дней. Это был один из самых непродолжительных губернаторских сроков, пишет ТАСС.

Смирнов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона в мае текущего года. Он вступил в должность после победы на выборах, прошедших в сентябре. В качестве полноправного губернатора чиновник руководил областью в течение 80 дней.

За время руководства Смирнова регион подвергся нападению со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

5 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка принята. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

До Смирнова должность губернатора Курской области занимал нынешний министр транспорта России Роман Старовойт.

Ранее сообщалось, что выборы губернатора Курской области могут пройти осенью 2025 года.