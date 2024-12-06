Хинштейн прокомментировал свое назначение врио губернатора Курской области

Комментируя свое назначение врио губернатора Курской области, депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что это огромная честь и большая ответственность, и его ждет много работы в «непростом регионе». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что сделает все, чтобы выполнить поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи и завоевать доверие местного населения.

По словам Хинштейна, «нет большего счастья», чем служить России, ее народу и президенту.

«В ближайшее время выдвигаюсь в Курскую область и приступаю к работе. Служу России! Победа будет за нами!» — написал врио губернатора.

5 декабря Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что губернатор региона Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка принята. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область в течение 205 дней. До Смирнова должность губернатора Курской области занимал нынешний министр транспорта России Роман Старовойт.

Ранее сообщалось, что Смирнов, уволившийся с поста губернатора Курской области, переходит на новое место работы.