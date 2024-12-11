Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отверг информацию об ослаблении позиций России на Ближнем Востоке из-за конфликта на Украине.

«Россия помогла Сирийской республике справиться с терроризмом в свое время и потратила на это очень много усилий. Тогда Россия выполнила свою миссию. А дальше уже руководство [президента Башара] Асада работало в своей стране, занималось развитием своей страны. Сейчас нужно исходить из тех реалий, которые есть в настоящее время на земле», — сказал представитель Кремля во время брифинга.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в США раскрыли важность для России присутствия военных баз в Сирии.