В США раскрыли важность для России военных баз в Сирии

Военные операции России в Африке оказались под угрозой из-за неопределенности относительно судьбы российских военных баз в Сирии. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Россия использует авиабазу Хмеймим для отправки личного состава и военных грузов в Мали, Буркина-Фасо и Нигер<...> Без воздушного моста стратегия России «висит на волоске», — говорится в сообщении издания.

Посредством базы в Сирии России удалось увеличить свое влияние в Африке, пишет Bloomberg.

В материале агентства говорится, что альтернативными вариантами может стать использование авиабаз в Ливии или портов в Камеруне и Конго-Браззавиле, однако эти варианты несут в себе больше финансовых издержек для военной логистики и больше рисков.

До этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков писала, что на данный момент нет признаков того, что российские войска покидают базы в Тартусе и Хмеймиме на фоне обострения ситуации в Сирии.

Ранее российский военкор отказался жалеть президента Сирии Башара Асада.