Хинштейн раскритиковал мэра Курска за ситуацию на дорогах

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил недовольство работой мэра Курска Игоря Куцака из-за наледи на городских улицах. Об этом сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции Хинштейн рассказал, что вместе с градоначальником проводил обход домов, поврежденных в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. По словам врио губернатора, он предложил Куцаку возглавить федерацию конькобежного спорта.

«Спросил, занимается ли он вообще ледовыми видами спорта, потому что я пока сюда шел, раза четыре чуть не упал», — сообщил Хинштейн.

11 декабря заявил, что все члены правительства Курской области должны вести страницы в социальных сетях, чтобы иметь обратную связь с людьми и отвечать на вопросы местных жителей.

9 декабря Хинштейн в ходе оперативного совещания правительства Курской области пообещал, что без претензий примет увольнение чиновников Курской области, не готовых работать в новом формате.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что губернатор региона Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка была принята. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

Ранее Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области.