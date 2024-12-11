Хинштейн заявил о необходимости ведения соцсетей курскими чиновниками

Все члены правительства Курской области должны вести страницы в социальных сетях и отвечать там на вопросы граждан. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.

«Все члены правительства должны вести страницы в социальных сетях, отвечать на вопросы... Не просто вести формально, а вести с позиции того, что обратная связь и оценка людей — есть главный критерий», — сказал он.

9 декабря Хинштейн в ходе оперативного совещания правительства Курской области пообещал, что без претензий примет увольнение чиновников Курской области, не готовых работать в новом формате.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что губернатор региона Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка была принята. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

Ранее Хинштейн заявил, что ни один курский чиновник пока не покаялся.