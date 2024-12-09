Хинштейн примет увольнение не готовых к работе чиновников

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе оперативного совещания правительства Курской области пообещал, что без претензий примет увольнение чиновников Курской области, не готовых работать в новом формате. Видеозапись совещания опубликована на странице правительства во «ВКонтакте».

«Если кто-то чувствует себя не готовым к новому формату работы, к кризисной системе управления, может об этом честно сказать, написать заявление, и я это с пониманием приму», — сказал Хинштейн.

По его словам, то же самое касается тех, «кто чувствует за собой какие-то грехи». Таким чиновникам врио губернатора предложил «покаяться на берегу».

При этом Хинштейн отметил, что не настроен на резкие кадровые изменения и революционные шаги.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что губернатор региона Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка была принята. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

Ранее Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области.