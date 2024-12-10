Хинштейн заявил, что ни один курский чиновник пока не покаялся

Из курских чиновников пока никто не покаялся. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, передает РБК.

«Явку с повинной написать не так легко», — отметил врио главы региона.

Он добавил, что чиновникам надо все осознать и «подобрать слова». Хинштейн уточнил, что речь идет о представителях власти Курской области, которые могут «чувствовать за собой грехи».

Накануне, 9 декабря, врио губернатора в ходе оперативного совещания правительства Курской области пообещал, что без претензий примет увольнение чиновников Курской области, не готовых работать в новом формате.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что губернатор региона Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка была принята.

Ранее Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области.