Хинштейн рассказал, с кем готов работать в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о своей готовности сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами. Его слова передает ТАСС.

«У меня нет цели инициировать какую-либо революцию в Курской области, я пока не привез никого, кроме своих помощников. Я открыт для работы со всеми, кто готов к результативному взаимодействию», — отметил он.

Хинштейн также подчеркнул, что не намерен оценивать работу и жизнь региона до момента своего назначения врио губернатора. «Считаю, что начинать с критики в текущих условиях совершенно неправильно и никому не нужно», — добавил он.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что губернатор региона Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка была принята. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область в течение 205 дней. До Смирнова должность губернатора Курской области занимал нынешний министр транспорта России Роман Старовойт.

Ранее Хинштейн заявил, что не будет перевозить свою семью в Курскую область.