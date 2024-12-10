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Хинштейн не будет перевозить свою семью в Курскую область

Хинштейн не будет перевозить семью в Курскую область из-за опасности атак ВСУ

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что не планирует переводить свою семью, включая детей, в регион из-за продолжающейся угрозы атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ, передает ТАСС.

«На данный момент я не намерен перевозить семью, особенно детей. Это, безусловно, вопрос безопасности. Понимаете, я являюсь объектом интереса со стороны противника», — отметил он.

Хинштейн также сообщил, что у него двое сыновей.

«Старшему я сказал, что теперь он отвечает за младшего брата, маму, бабушку и дедушку», — добавил Хинштейн.

9 декабря Хинштейн отправил правительство Курской области в отставку.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что губернатор региона Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка была принята. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область в течение 205 дней. До Смирнова должность губернатора Курской области занимал нынешний министр транспорта России Роман Старовойт.

Ранее Хинштейн выразил готовность переехать жить в свой рабочий кабинет.

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