Хинштейн выразил готовность переехать жить в свой рабочий кабинет

Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что из-за нехватки времени принял решение ночевать в своем кабинете. Этим он поделился в своем Telegram-канале.

«Времени не хватает катастрофически. Сегодня принял решение ночевать в кабинете. Тут есть диванчик», — рассказал врио губернатора.

Хинштейн подчеркнул, что в регионе крайне востребован кризисный стиль управления. Для того чтобы выполнить задачу главы государства, врио губернатора Курской области выразил готовность переехать жить в свой рабочий кабинет на постоянной основе. По словам Хинштейна, в регионе «работы непочатый край».

5 декабря Путин подписал указ, которым наделил бывшего депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Это произошло после просьбы губернатора региона Алексея Смирнова о досрочном прекращении своих полномочий.

7 декабря на брифинге Хинштейн назвал ситуацию в Курской области крайне непростой. В ходе выступления врио губернатора выразил надежду на то, что территории освободят очень быстро, и отметил, что властям региона предстоит большая работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Ранее Хинштейн высказался о возможной смене правительства Курской области.