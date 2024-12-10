Спецпосланник ООН по Сирии провел «очень конструктивный диалог» в Дохе с Лавровым

Специальный посланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что в Дохе у него состоялся «очень конструктивный диалог» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом Педерсен заявил в интервью РИА Новости.

В воскресенье в МИД России было озвучено, что Педерсен предложил безотлагательную организацию межсирийских переговоров в Женеве.

«У меня был очень конструктивный диалог в Дохе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Все варианты для межсирийского диалога находятся на столе», — сказал Педерсен.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее в Германии сообщили, что Париж и Франция готовы сотрудничать с сирийской оппозицией.