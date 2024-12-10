Абхазия обратилась к России с просьбой возобновить социальные выплаты

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты в стране. Об этом ТАСС сообщил сам Бганба.

«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом соцвыплаты», — сказал он.

До этого Бганба сообщал, что в Абхазии школы и детские сады закроют со вторника, 10 декабря, из-за энергодефицита. По его словам, с понедельника в Абхазии днем будут включать свет по 2 часа 20 минут. С 21:00 до 07:00 электричество отключать не будут. Бганба отмечал, что значительные средства уходят на оплату перетока электроэнергии из России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

4 декабря Бганба провел совещание с членами правительства. В ходе заседания он заявил о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики и не исключил, что из-за этого в республике придется ввести режим ЧС.

О финансовом положении Абхазии после приостановки помощи со стороны России и ноябрьских протестов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее половина жителей Абхазии осталась без света из-за аварии.