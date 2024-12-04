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Абхазия готовится к режиму ЧС из-за электричества

В Абхазии могут ввести режим ЧС в сфере энергетики

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Анна Лозинская/«Газета.Ru»

Ситуация с энергетикой в Абхазии чрезвычайная. С такой характеристикой выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба на совещании с участием членов правительства, силовиков и энергетиков.

Бганба не исключил введение режима ЧС в абхазской энергетической сфере.

«Уровень воды в плотине ИнгурГЭС достиг аварийного, приток воды низкий, всего 40 куб. метров в секунду, и ситуация в энергетике чрезвычайная», — заявил и.о. премьера Абхазии.

Он уточнил, что существует риск остановки ИнгурГЭС, в таком случае власти будут вынуждены увеличивать веерные отключения электроэнергии и ее закупку.

С 1 ноября из-за энергетического дефицита Абхазия приобретает некоторую часть электричества у России. В стране ежедневно отключают свет на четыре часа.

Во второй половине ноября и.о. президента Абхазии Бадра Гунба поручил правительству изыскать и направить деньги для оплаты перетока электроэнергии из России в республику. В том числе республике приходится покупать энергоресурс из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище.

Ранее половина жителей Абхазии осталась без света из-за аварии.

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