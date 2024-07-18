Половина жителей Абхазии осталась без света из-за аварии

В Абхазии произошла авария на Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС), в результате чего половина жителей страны осталась без электричества. Об этом сообщили в Telegram-канале «Черноморэнерго».

«Произошла авария на Ингурской гидроэлектростанции. Специалисты станции уже приступили к ликвидации последствий аварии. В связи с этим часть Абхазии осталась без электричества», — говорится в сообщении.

Ингурская ГЭС — это единственная питающая республику станция. Без электричества остались жители Гагры, Пицунды, а также поселок Алахадзы и часть Сухуми. В настоящее время специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии.

Как уточнили в «Черноморэнерго», подача электроэнергии возобновится сразу же, как будет устранена авария.

В свою очередь из-за сбоя на Ростовской АЭС без электричества оказались несколько миллионов человек на юге России. Были введены графики временного отключения электроэнергии. Веерные отключения затронули также Запорожскую область. Власти ряда регионов уже объявили о возобновлении энергоснабжения, однако в некоторых до сих пор наблюдаются перебои с электричеством.

Ранее в Ленобласти 10 тысяч человек лишились света из-за грозы.