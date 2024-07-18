Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Половина жителей Абхазии осталась без света из-за аварии

Половина жителей Абхазии осталась без света из-за аварии на Ингурской ГЭС

close
100%
Shutterstock/Creative Cat Studio

В Абхазии произошла авария на Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС), в результате чего половина жителей страны осталась без электричества. Об этом сообщили в Telegram-канале «Черноморэнерго».

«Произошла авария на Ингурской гидроэлектростанции. Специалисты станции уже приступили к ликвидации последствий аварии. В связи с этим часть Абхазии осталась без электричества», — говорится в сообщении.

Ингурская ГЭС — это единственная питающая республику станция. Без электричества остались жители Гагры, Пицунды, а также поселок Алахадзы и часть Сухуми. В настоящее время специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии.

Как уточнили в «Черноморэнерго», подача электроэнергии возобновится сразу же, как будет устранена авария.

В свою очередь из-за сбоя на Ростовской АЭС без электричества оказались несколько миллионов человек на юге России. Были введены графики временного отключения электроэнергии. Веерные отключения затронули также Запорожскую область. Власти ряда регионов уже объявили о возобновлении энергоснабжения, однако в некоторых до сих пор наблюдаются перебои с электричеством.

Ранее в Ленобласти 10 тысяч человек лишились света из-за грозы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами