Флаги России и Абхазии на акции протеста у здания администрации президента Абхазии в Сухуме, ноябрь 2024 года

Без зарплат и электричества. В Абхазии заявили о нехватке денег без помощи России Минфин Абхазии сообщил о дефиците средств на зарплаты бюджетникам

В Абхазии не хватает денег для выплат зарплат бюджетникам. Также есть риск массовых отключений света, если местные власти не смогут покупать электроэнергию у России по рыночной цене. Вдобавок в Абхазии сообщили о запрете поставок мандаринов в Российскую Федерацию, однако в Россельхознадзоре поспешили это заявление опровергнуть. О финансовом положении республики после приостановки помощи со стороны России и ноябрьских протестов — в материале «Газеты.Ru».

Все деньги уходят на электроэнергию

Власти Абхазии не могут платить зарплату бюджетникам, признался и.о. министра финансов страны Владимир Делба.

«Вообще не выплачивается [зарплата]. Прежде всего, конечно, обращаю внимание сразу же на силовой блок, правоохранительные органы. Сегодня они находятся без финансирования как заработной платы, так и, разумеется, других обязательных расходов, которые предусмотрены нашим законом», — подчеркнул Делба.

Он пояснил, что все ресурсы уходят на поддержание энергетики страны, поэтому на зарплаты уже денег нет. Министерство Абхазии по налогам и сборам пытается найти средства через взыскание недоимок, но и этого может не хватить.

«Если мы будем консолидировать и дальше усилия на поиск средств для приобретения электроэнергии, то надо, наверное, смело сказать об этом, что заработную плату мы не будем выплачивать», — резюмировал Делба.

Говоря о тратах на энергетику, министр уточнил, что всего из бюджета на это выделили уже 425 млн руб. Они пошли на покупку перетока электроэнергии из России. Также в Гагрском районе решили выделить дополнительные 10 млн руб. на те же цели.

Почему Россия перестала помогать Абхазии

Россия перестала давать Абхазии деньги на социальные выплаты, в том числе учителям, силовикам и врачам с 1 сентября. Чтобы они возобновились, Сухум должен выполнить ряд обещаний, которые раньше давал Москве. В частности, ратифицировать двустороннее соглашение о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам, разрешить российским юрлицам реализовывать в Абхазии инвестпроекты и снять ограничения с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости. Последние требования в ноябре вызвало массовые протесты в Абхазии.

Власти России и Абхазии 30 октября подписали в Москве соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Его должны были ратифицировать в абхазском парламенте 15 ноября, но из-за волнений процедуру отменили, а президент страны Аслан Бжания вынужденно ушел в отставку.

Абхазская оппозиция подогревает протестные настроения, используя страх народа потерять экономический суверенитет, отмечал в своей колонке для «Газеты.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

»[Оппозиция] пытается доказать, что если пойти навстречу и поддержать предлагаемые нововведения в экономической области, то якобы завтра в Абхазию переселится вся Россия, и абхазы перестанут быть хозяевами на своей земле. Вот что является официальными претензиями. Н о подоплека самая простая — речь идет о борьбе за власть », — подчеркнул Затулин.

Без света и мандаринов

Абхазия развивается благодаря связям с Россией, в том числе притоку российских туристов и поставкам в Российскую Федерацию цитрусов, мандаринов, отметил Затулин. Однако, как сообщила 6 декабря абхазская сторона, Россия запретила ввоз мандаринов из республики.

«Российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб <...> К сожалению, эта мера затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю», — сообщил журналистам 6 декабря и.о. премьера республики Валерий Бганба.

Он уточнил, что санитарные службы России заявили о нахождении в мандаринах некой «вредоносной мушки». В то же время российский Россельхознадзор опроверг сообщение о запрете ввоза мандаринов.

Ранее Россия также изменила цены на электроэнергию для Абхазии. С осени она стала поставлять ее по рыночной цене. Глава «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия 5 декабря предупредил, что без перетока электроэнергии из России республику ждут массовые отключения электричества.

«Если мы только на [грузинской] ИнгурГЭС останемся, это будет семь-восемь часов света в сутки. Все остальное время будет обесточено», — указал он.