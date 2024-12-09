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В Абхазии закроют школы и детсады из-за энергодефицита

Премьер-министр Абхазии Бганба заявил о закрытии школ и детсадов

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Томас Тхайцук/РИА Новости

В Абхазии школы и детсады закроют со вторника из-за энергодефицита. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба, передает ТАСС.

«К сожалению, ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась, и мы вынуждены были сегодня принять ряд решений. Одно из них — со вторника останавливаем работу школ и детских садов», — заявил он.

По его словам, с понедельника в Абхазии днем будут включать свет по 2 часа 20 минут. С 21:00 до 07:00 электричество отключать не будут.

До этого сообщалось, что новый график отключений света начнет действовать на территории Абхазии с 9 декабря 2024 года.

4 декабря Бганба провел совещание с членами правительства. В ходе заседания он заявил о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики и не исключил, что из-за этого в республике придется ввести режим ЧС.

Политик обратил внимание, что существует риск остановки Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС). Если это произойдет, властям придется увеличить интервалы веерных отключений света и нарастить закупки электроэнергии.

Ранее половина жителей Абхазии осталась без света из-за аварии.

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