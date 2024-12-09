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В Абхазии попросили Россию возобновить социальные выплаты

И. о. премьера Абхазии Бганба попросил Мишустина возобновить социальные выплаты

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Илья Питалев/РИА Новости

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба попросил российского коллегу Михаила Мишустина возобновить социальные выплаты в республике. Его слова приводит ТАСС.

«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», — сказал Бганба.

Москва приостановила с сентября, а с ноября прекратила все социальные выплаты в республике, за исключением пенсии.

Также Бганба говорил, что в Абхазии школы и детские сады закроют со вторника, 10 декабря, из-за энергодефицита. По его словам, с понедельника в Абхазии днем будут включать свет по 2 часа 20 минут. С 21:00 до 07:00 электричество отключать не будут. Бганба отмечал, что значительные средства уходят на оплату перетока электроэнергии из России.

4 декабря Бганба провел совещание с членами правительства. В ходе заседания он заявил о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики и не исключил, что из-за этого в республике придется ввести режим ЧС.

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