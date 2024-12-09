Посол Сирии в Москве обвинил Асада в позорном побеге

Побег экс-президента Сирии Башара Асада «позорным и унизительным образом» подтверждает необходимость перемен в стране и пробуждает надежду на лучшее будущее. Об этом заявил посол Сирии в России Башар Джаафари в интервью RT Arabic.

Он отметил, что крах коррупционной системы за считанные дни говорит о ее непопулярности и отсутствии поддержки как в обществе, так и в рядах армии и вооруженных сил.

В понедельник в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище в Москве. В МИД России ранее сообщали, что Асад после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта на территории САР» решил покинуть пост и страну.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее WP раскрыла предложение Асаду от США, от которого он отказался.