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Посол Сирии в Москве обвинил Асада в позорном побеге

Посол Сирии в Москве Джаафари назвал отъезд Асада позорным побегом

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Bocharov Denis/Global Look Press

Побег экс-президента Сирии Башара Асада «позорным и унизительным образом» подтверждает необходимость перемен в стране и пробуждает надежду на лучшее будущее. Об этом заявил посол Сирии в России Башар Джаафари в интервью RT Arabic.

Он отметил, что крах коррупционной системы за считанные дни говорит о ее непопулярности и отсутствии поддержки как в обществе, так и в рядах армии и вооруженных сил.

В понедельник в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище в Москве. В МИД России ранее сообщали, что Асад после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта на территории САР» решил покинуть пост и страну.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее WP раскрыла предложение Асаду от США, от которого он отказался.

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