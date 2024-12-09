Песков отказался комментировать информацию о прибытии Асада в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о прибытии президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада в Москву.

«Мне нечего сказать к тому, что уже было по этому сюжету сказано», — сказал представитель Кремля.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в Госдуме пообещали «дать по соплям» сирийским повстанцам в случае атаки на базы России.