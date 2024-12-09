В Госдуме пообещали «дать по соплям» сирийским повстанцам в случае атаки на базы России

Сирийские повстанцы «получат по соплям», если попытаются атаковать российские базы на территории страны. Об этом в беседе с журналистами заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

«Что касается оппозиции, они знают, что если они на базы полезут, то они получат по соплям», — подчеркнул он.

По словам Картаполова, российские военные на базах в Сирии продолжат выполнять свои задачи в соответствии с приказом президента России.

Также Картаполов отметил, что в Сирии нет отрезанных от военных баз воинских частей. В настоящий момент нет проблемных вопросов, безопасность российских военнослужащих полностью обеспечена. При этом депутат добавил, что враги России и «прочие бывшие партнеры» хотели бы, чтобы российских баз в Сирии не было.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее оппозиция в Сирии взяла под контроль провинцию, где находятся военные базы России.