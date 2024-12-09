В Кремле ответили на вопрос о контактах с Трампом после его заявления о Зеленском

Россия до сих пор не имела контактов с Дональдом Трампом или его командой по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос, были ли контакты с американской стороной в связи с заявлением Трампа, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить перемирие.

«Нет, по-прежнему контактов не было. Мы прокомментировали его записи в сети Х после встречи с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и Зеленским, это все доступно в СМИ. Контактов не было», — сказал он.

Накануне Трамп в интервью газете New York Post заявил, что Зеленский готов к миру с Россией и хочет прекращения огня. До интервью он написал о желании Киева заключить мирное соглашение в своей соцсети Truth Social.

Президент Украины, комментируя слова Трампа, сказал, что прекращенный огонь без гарантий безопасности может быть разожжен в любой момент.

Ранее в Кремле назвали условие для начала мирных переговоров с Зеленским.