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Песков рассказал, что необходимо сделать Украине для мирных переговров

Песков: Кремль ознакомился с заявлением Трампа после встречи с Зеленским

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу в Париже между избранным президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским и высказался о готовности России к переговорам по мирному решению российско-украинского конфликта.

«Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским», — сказал Песков.

Он отметил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил о том, что РФ открыта для переговоров и приветствует инициативы, исходящие в первую очередь от стран глобального Юга.

По его словам, условия для моментального прекращения боевых действий были изложены Путиным в июне 2024 года.

Он добавил, что от переговоров отказалась Украина благодаря декрету Зеленского.

«Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе Стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле», — сказал пресс-секретарь.

До этого Трамп заявил, что Украина желает заключить сделку с Россией в целях урегулирования конфликта. Зеленский эти слова не подтвердил.

Ранее стала известна реакция Трампа на Зеленского во время встречи во Франции.

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