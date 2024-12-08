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Трамп заявил, что Украина хочет сделки с Россией

Трамп: Украина хочет сделки с Россией, чтобы завершить конфликт

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Александр Кряжев/РИА Новости

Украина желает заключить сделку с Россией в целях урегулирования конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение», — подчеркнул он, добавив, что на данный момент необходимо прекратить огонь.

До этого сообщалось, что Трамп не хотел проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, но его убедил сделать это президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом Макрон в рамках встречи с Трампом и Зеленским в Париже пытался начать обсуждение, как положить конец конфликту на Украине.

Вместе с тем шеф Пентагона Ллойд Остин на форуме по национальной обороне в штате Калифорния заявлял в свою очередь, что Трамп должен противостоять России.

Вечером 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Она прошла до церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, на которую приехали лидеры стран со всего мира. Президенты Франции, США и Украины общались около получаса, после чего направились в собор Парижской Богоматери по отдельности.

Ранее стала известна реакция Трампа на Зеленского во время встречи во Франции.

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