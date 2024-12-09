В Южной Корее президенту могут запретить совершать поездки

Полиция Южной Кореи рассмотрит вопрос о введении запрета на поездки президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Отмечается, что соответствующую меру хотят принять в связи с расследованием против Юн Сок Ёля, объявившего в стране военное положение.

Высокопоставленный представитель полиции Ву Чжон Су во время брифинга сообщил, что сначала предстоит собрать необходимые документы. Решение будет принято на основе всестороннего анализа, включая возможность того, что президент покинет страну.

Полиция также не исключает личного допроса главы государства, пишет агентство.

Известно, что бывшему главе МВД Южной Кореи Ли Сан Мину уже запрещены поездки за границу. 8 декабря он ушел в отставку.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

На этом фоне в центре Сеула произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых структур. Позже парламент отменил военное положение. Также сам Юн Сок Ёль заявил, что намерен отозвать указ о введении военного положения в стране в ходе предстоящего заседания кабинета министров.

Оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента. Однако документ в итоге не набрал нужного количества голосов.

Ранее оппозиция потребовала проверить законность введения военного положения в Южной Корее.