Глава МВД Южной Кореи ушел в отставку

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял отставку министра внутренних дел Ли Сан Мина. Об этом сообщило агентство Newsis.

Ли Сан Мин подал в отставку после того, как оппозиция назвала его одним из ключевых участников подготовки военного положения 3 декабря.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, обвиняя оппозицию в подрыве конституционного порядка и поддержке Северной Кореи. Свое решение он объяснил тем, что парламент блокирует судебную и исполнительную власти из-за попыток объявить импичмент правительственным чиновникам.

После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов военное положение было отменено. 7 декабря парламент проголосовал по вопросу импичмента, но для подобного решения не хватило голосов.

8 декабря прокуратура Южной Кореи присвоила Юн Сок Ёлю статус подозреваемого по делу о мятеже и проводит расследование.

Ранее сообщалось, что оппозиция Южной Кореи будет пытаться добиться импичмента президента каждую неделю.