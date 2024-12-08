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Глава МВД Южной Кореи ушел в отставку

Newsis: президент Южной Кореи принял отставку главы МВД Ли Сан Мина

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ALESSIA GIULIANI/Global Look Press

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял отставку министра внутренних дел Ли Сан Мина. Об этом сообщило агентство Newsis.

Ли Сан Мин подал в отставку после того, как оппозиция назвала его одним из ключевых участников подготовки военного положения 3 декабря.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, обвиняя оппозицию в подрыве конституционного порядка и поддержке Северной Кореи. Свое решение он объяснил тем, что парламент блокирует судебную и исполнительную власти из-за попыток объявить импичмент правительственным чиновникам.

После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов военное положение было отменено. 7 декабря парламент проголосовал по вопросу импичмента, но для подобного решения не хватило голосов.

8 декабря прокуратура Южной Кореи присвоила Юн Сок Ёлю статус подозреваемого по делу о мятеже и проводит расследование.

Ранее сообщалось, что оппозиция Южной Кореи будет пытаться добиться импичмента президента каждую неделю.

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