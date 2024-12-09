Ульянов отреагировал на приезд Асада в Москву словами «Россия не предает друзей»

Россия не оставляет своих друзей в трудные моменты, что отличает ее от Соединенных Штатов. Об этом в своем Telegram-канале заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя приезд в Москву ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада с семьей.

«Башар Асад и его семья в Москве. Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», — написал Ульянов.

8 декабря ТАСС сообщил, что Асад вместе с членами своей семьи приехал в Москву. Президент США Джо Байден также заявил, что у Вашингтона есть информация, что Асад в России.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах Алеппо. Взяв город, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало агентство Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее на Западе сообщили, что Турция знала о планах наступления оппозиции в Сирии.