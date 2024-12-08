Байден высказался о местонахождении Асада

Американский президент Джо Байден во время выступления в Белом доме заявил, что у США есть информация о местонахождении покинувшего Сирию президента Башара Асада.

«Мы не уверены, где он (Асад. — «Газета.Ru») находится, есть информация, что он в Москве», — сказал Байден.

В ночь на 8 декабря отряды вооруженной оппозиции взяли под контроль Дамаск — столицу Сирии. Президент арабской республики Башар Асад покинул город на самолете Ил-76. Политик летел с юга страны на север, по направлению к российским военным базам на побережье. На полпути к побережью его самолет пропал с радаров. Пилоты могли выключить передатчик, но источники начали предполагать, что лайнер был сбит. В момент исчезновения он пролетал над авиабазой ВВС Сирии в Аль-Кусайре, взятой под контроль оппозиции. Командование Сирийской Арабской Армии объявило, что «правление Башара Асада закончилось».

В МИД России заявили, что политик решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Источник в Кремле рассказал, что Асад со своей семьей прибыл в Москву и получил убежище. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее СМИ узнали о попытке Асада наладить отношения с США и Трампом.