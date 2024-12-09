На Западе сообщили, что Турция знала о планах наступления оппозиции в Сирии

Вооруженные оппозиционные группы в Сирии около полугода назад уведомили Турцию о своих намерениях провести наступательную операцию против официальных сирийских властей и сочли, что получили «молчаливое одобрение» турецкой стороны. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в Сирии.

«Оппозиционные формирования Сирии... примерно шесть месяцев назад сообщили Турции о своих планах на крупное наступление, считая, что заручились ее молчаливым согласием», — говорится в публикации.

Как подчеркивает агентство, представители оппозиции информировали Турцию о деталях намеченной операции после неудачных попыток Анкары установить контакт с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом. Источники агентства утверждают, что вооруженная оппозиция не могла инициировать свои действия без предварительного уведомления Турции.

«Суть сообщения заключалась в том, что: «Другой путь не работает уже много лет, так что попробуйте наш. Вам ничего не нужно делать, просто не вмешивайтесь», — передает издание.

В свою очередь, один из американских чиновников сообщил агентству, что Вашингтон не имел информации о том, что Турция якобы «молчаливо одобрила» планы вооруженной сирийской оппозиции на наступление в Алеппо на севере Сирии.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах Алеппо. Взяв город, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало агентство Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее глава МИД Ирана предупредил о риске гражданской войны в Сирии.