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США могут исключить «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористических группировок

США допустили исключение «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористов

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Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Вашингтон рассматривает возможность исключения группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) из списка террористических организаций. Об этом сообщил американский чиновник на специальном брифинге, передает ТАСС.

По его словам, в политической трансформации в Сирии участвуют различные сирийские группировки и организации, и «Хайят Тахрир аш-Шам» будет важной частью этого процесса. Чиновник добавил, что США планируют взаимодействовать с этой группой в соответствии с американскими интересами, но отметил, что в данный момент он не может комментировать, останется ли «Хайят Тахрир аш-Шам» в списке террористических организаций. «Мы будем рассматривать этот вопрос в будущем,» — уточнил он.

Он также сообщил, что важно будет оценить, будут ли выполнены определенные заявления со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам». Чиновник акцентировал внимание на том, что это многообразная группа, и следует проявлять разумный подход в отношениях с ней, учитывая текущую ситуацию и проявляя прагматизм. Он отметил, что «Хайят Тахрир аш-Шам» делает правильные заявления и на данный момент действует корректно.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах Алеппо. Взяв город, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало агентство Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее США пообещали помощь соседям Сирии на фоне событий в республике.

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