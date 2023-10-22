«Украинцам не разрешили». Почему Москва и Киев не заключили мир в Стамбуле

Бывший канцлер Германии Шредер рассказал о своем участии в переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году. По его словам, в ходе обсуждения Киев не согласился с предложениями Москвы из-за запрета со стороны Вашингтона. В США же до сих пор называют Россию — единственной страной, препятствующей урегулированию украинского конфликта. Президент Украины же еще в прошлом году своим указом запретил себе проводить переговоры с Путиным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Переговоры в Стамбуле

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который занимал эту должность в период с 1998 по 2005 год, рассказал о своей роли посредника на переговорах в Стамбуле между Москвой и Киевом в 2022 году. На эту роль его пригласил Киев, чтобы он передал президенту России Владимиру Путину послание Украины, сказал экс-канцлер. По его словам, на переговорах двух стран в турецком городе, украинская сторона не пошла на мир, потому что ей не разрешили США. Таким образом Вашингтон сорвал мирные переговоры.

«Единственные, кто мог бы урегулировать войну по Украине, — это американцы. На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с (нынешним министром обороны Украины) Рустемом Умеровым украинцы не согласились на мир, потому что им не разрешили. Они должны были сначала согласовывать с американцами все, о чем говорили»,

— сказал экс-канцлер в интервью газете Berliner Zeitung.

В тот период, по словам бывшего канцлера, он дважды поговорил с Умеровым, затем «с глазу на глаз» с Путиным, а после с посланником президента России. Как отметил Шредер, на его взгляд, на переговорах в Стамбуле «ничего и не могло произойти», так как все решалось в Вашингтоне.

По его словам, Москва и Киев в Стамбуле обсуждали пять пунктов мирного плана. Россия ставила условия, согласно которым Украина должна отказаться от членства в НАТО, вернуть русский язык в стране в качестве второго государственного, признать автономию Донбасса, а также принадлежность Крыма России.

Украинскую сторону в Стамбуле представляли советник офиса президента Михаил Подоляк, депутаты Верховной рады Давид Арахамия, Рустем Умеров, Алексей Резников, Андрей Костин, замминистра иностранных дел Николай Точинский и банкир Денис Киреев.

Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины

Спустя больше года — 17 июня 2023 года — Путин на встрече с делегацией из Африки показал проект стамбульского договора по урегулированию конфликта на Украине.

«Вот он! Он есть! Он так и называется — договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях. Восемнадцать статей», — сказал тогда глава государства.

По словам Путина, документ парафировала делегация Украины, стоит подпись украинской стороны. Кто именно подписывал документ со стороны Киева, Путин не уточнил. Однако, по словам президента, после того, как войска России были отведены от Киева весной прошлого года, украинские власти, «как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории».

До этого — 13 июня — на встрече с военкорами Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от идеи мирного урегулирования украинского конфликта, и назвал «неплохими» договоренности Москвы и Киева на переговорах в прошлом году в Стамбуле.

Вопрос переговоров

Президент США Джо Байден на этой неделе назвал Россию — единственной страной, препятствующей урегулированию украинского конфликта. При этом, по его словам, Москва — в силах остановить военные действия.

«Россия единственная несет ответственность за эту войну, Россия единственная, в чьих силах моментально прекратить войну, и Россия единственная, кто преграждает путь к миру, потому что для России цена мира — это капитуляция Украины, украинские территории и украинские дети», — сказал американский лидер.

В России заявляют о готовности к переговорам. Как сказал на этой неделе Путин, встречу для обсуждения мира отвергают как раз на Украине. По его словам, президент Зеленский должен для начала отменить декрет против мирных переговоров, чтобы начать диалог. «Мы готовы», — подчеркнул глава государства.

Этот указ Зеленский подписал в октябре 2022 года. В документе он запретил самому себе проведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. В июле этого года украинский лидер заявил, что Киев будет готов решить конфликт с Москвой дипломатическим путем, когда ВС РФ отведут свои войска за границы, признанные в 1991 году.