«Не стоят ломаного гроша»: в Госдуме высказались о заявлении Трампа о сделке Украины и России

Возможность ведения переговоров России и Украины в первую очередь нужно обсуждать с россиянами, которые участвуют в спецоперации, а окончательное решение остается за президентом Владимиром Путиным. Так в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа о необходимости начала переговоров.

«Запад изо всех сил публично изображает готовность к переговорам, но условия либо не упоминаются вовсе, либо для нас совершенно неприемлемы. Так, Россия не готова обсуждать даже малейшую вероятность вступления Украины в НАТО, и заморозку конфликта, который даст передышку ВСУ. В целом, я считаю, вопрос о переговорах нужно прежде всего задавать нашим бойцам на передовой, именно они формируют линию фронта. А окончательное решение всегда за верховным главнокомандующим, который на переговорном треке несомненно даст фору любому Трампу. От Зеленского здесь ровным счетом ничего не зависит, и с ним не следует даже садиться за один стол — и он, и подписи его не стоят и ломаного гроша», — сказал Журавлев.

Дональд Трамп после переговоров в Париже заявил, что Украина стремится к заключению соглашения с Россией для прекращения конфликта. Он подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня и начала переговоров. Политик отметил, что Украина «бессмысленно потеряла 400 тысяч солдат и гораздо больше мирных жителей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле внимательно ознакомились с заявлением Трампа.

«Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже.