СМИ узнали о попытке Асада наладить отношения с США и Трампом

Сирийский президент Башар Асад пытался через посредников контактировать с США и будущим главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Асад сигнализировал о готовности достичь соглашения, которое бы позволило ему сохранить оставшуюся под контролем армии Сирии часть территории и безопасно покинуть страну, чтобы сформировать правительство в изгнании.

Согласно публикации, через Объединенные Арабские Эмираты сирийский лидер предлагал порвать связи с поддерживаемыми Ираном военизированными группировками, например «Хезболлой», в обмен на вмешательство Запада для прекращения боевых действий в республике. В рамках другой инициативы Асад якобы постарался уведомить премьера Венгрии Виктора Орбана об угрозе, с которой столкнутся христиане в Сирии, если боевики захватят власть. Предполагалось, что это послание Орбан, общающийся с Трампом, передаст американскому политику.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар. 5 декабря командование Вооруженных сил Сирии сообщило об отступлении войск из города Хама.

Ранее Трамп выступил против вмешательства США в ситуацию в Сирии.