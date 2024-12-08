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Байден обсудит с помощниками ситуацию в Сирии

Байден на совещании с помощниками получит последние данные об обстановке в Сирии

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Elizabeth Frantz/Reuters

Американский лидер Джо Байден проведет совещание с помощниками в сфере национальной безопасности, посвященное текущей ситуации в Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

В заявлении отмечается, что заседание состоится в течение дня 8 декабря.

«Президент встретится <...> с помощниками в сфере национальной безопасности, чтобы получить последнюю информацию о ситуации в Сирии», — рассказал представитель администрации США.

До этого газета The New York Times написала, что Байден внимательно следит за «чрезвычайными событиями» в Сирии. Иных подробностей журналисты не привели.

Политическая обстановка в Сирии обострилась в конце ноября, когда на территории страны активизировались вооруженные группы местной оппозиции. В течение 1,5 недели они взяли под контроль несколько населенных пунктов, включая город Алеппо.

В ночь на 8 декабря представители оппозиции заняли столицу страны — город Дамаск, после чего командование сирийскими войсками объявило о завершении периода правления президента республики Башара Асада.

Комментируя ситуацию, министерство иностранных дел РФ подтвердило, что Башар Асад решил сложить с себя полномочия главы государства и дал указания «по мирной передаче власти». Впоследствии агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщило, что сирийский лидер и члены его семьи прибыли в российскую столицу.

«Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее в постоянном представительстве РФ при ООН высказались о происходящем в Сирии.

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