В миссии РФ в ООН высказались о ситуации в Сирии

Российская Федерация внимательно следит за ситуацией, которая вызывает у всех «много вопросов». Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы в Нью-Йорке внимательно отслеживаем ситуацию, у всех, не только у нас, много вопросов о произошедшем и происходящем, будем выяснять их в ближайшие дни и четче разбираться в ситуации, в том числе с помощью ООНовского присутствия на земле», — сказал дипломат.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Совфеде заявили, что Сирии придется самостоятельно справляться с гражданской войной.