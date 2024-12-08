Байден отреагировал на «чрезвычайные события» в Сирии

Президент США Джо Байден внимательно следит на «чрезвычайными событиями в Сирии». Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Президент Байден внимательно следит за чрезвычайными событиями в Сирии», — говорится в сообщении издания.

До этого лидер сирийских повстанцев Ахмед аш-Шараа запретил приближаться к государственным учреждениям, которые останутся под надзором премьер-министра страны Мохаммада Гази аль-Джалали до официальной передачи власти.

Сирийский офицер заявлял агентству Reuters, что 8 декабря президент Сирии Башар Асад бежал из Дамаска после того, как повстанцы вошли в столицу страны. Командование сирийской армии уведомило офицеров о том, что 24-летнее правление Асада закончилось. По данным агентства, он вылетел в неизвестном направлении.

Ранее подразделения армии Сирии покинули центр Дамаска.