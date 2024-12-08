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В Кремле рассказали о контактах с сирийской оппозицией

РИА: официальные лица РФ находятся в контакте с представителями оппозиции Сирии

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что официальные лица РФ находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции в Сирии.

По словам собеседника агентства, ее лидеры гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории арабской республики.

Он также отметил, что российская сторона надеется на продолжение политического диалога во имя интересов сирийского народа и развития двусторонних отношений между Российской Федерацией и Сирией. Кроме того, источник заявил, что Москва считает необходимым возобновление переговоров по урегулированию кризиса в арабской республике под эгидой ООН.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Совфеде заявили, что Сирии придется самостоятельно справляться с гражданской войной.

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