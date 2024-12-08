«Кражи, на улицах — оружие»: житель Дамаска — об обстановке после прихода мятежников

В Дамаске после прихода сирийских повстанцев начались кражи, а на улицах разбросано оружие, рассказал «Газете.Ru» русскоязычный житель Сирии Ахмед (имя изменено — «Газета.Ru»). По его словам, оппозиция успокаивает жителей и обещает поднять зарплату с 50 до 400 долларов в месяц.

«Сейчас в Дамаске кражи идут по всем ресторанам, магазинам, по домам. Крадут машины, и даже в офисах мобильники украли, компьютеры и так далее. Обещают, что придет новая полиция и разберется с теми людьми, кто ворует. А воруют обычные люди, которые очень плохо жили в Дамаске или вообще в Сирии. Сейчас оружие даже стали по улицам разбрасывать с патронами, чтобы люди пользовались ими: стреляли в небо, как будто бы рады, что захватили Сирию. Кто-то говорит – захватили, кто-то говорит, что вернули. Поэтому это уже как кто верит и во что. А вообще обычные люди, например, мои родители, вообще ничего не делают, сидят дома. Иногда в дома к жителям Дамаска приходят и хорошие люди, но те, которые хотели смены власти, и говорят: не волнуйтесь, не бойтесь, мы с вами, но не надо сейчас выходить из дома, сейчас опасно. Мы будем помогать вам», — сказал Ахмед.

По его словам, в Алеппо, в отличие от Дамаска, нет массовых краж, а военные оппозиционеры даже помогают местным жителям продуктами.

«Алеппо захватили четыре дня назад. Военные стали раздавать людям хлеб, успокаивали население. У нас средняя зарплата была 50 долларов в месяц, они сейчас обещают (те, кто работает с новой властью), что зарплата будет минимум 400 долларов в месяц. Но это в Алеппо. Военные, которые пришли, они нормальные, не воруют, как в Дамаске. А кто в Дамаск пришел, это те бедные люди, которым уже надоела вся эта война», — пояснил Ахмед.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. После Алеппо они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент страны Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. По данным агентства, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Лидер вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шараа заявил, что госучреждения до перехода власти пока останутся под надзором премьер-министра Мохаммада Гази аль-Джалали, который остался в Сирии и согласился работать с мятежниками.

При этом агентство Reuters писало, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, его самолет, на котором он улетел из Дамаска, предположительно, мог быть сбит.

Ранее в сирийской оппозиции заявили о стремлении поддерживать отношения с Россией.