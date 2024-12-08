Глава евродипломатии поддержала смену власти в Сирии

Новый глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас поддержала смену власти в Сирии. Соответствующий пост она опубликовала в социальной сети X.

Как заявила политик, «конец диктатуры» сирийского президента Башара Асада является «позитивным и долгожданным событием».

«Оно также показывает слабость сторонников Асада — России и Ирана. Наш приоритет — обеспечение безопасности в регионе», — написала Каллас.

Она добавила, что будет работать «со всеми конструктивными партнерами в Сирии и в регионе».

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост президента и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в Совфеде заявили, что Сирии придется самостоятельно справляться с гражданской войной.