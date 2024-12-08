Макрон и Шольц отреагировали на свержение Асада

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовали в социальной сети X свержение президента Сирии Башара Асада, расценив его как «падение диктатора».

«Наконец-то пал варварский режим», — высказался Макрон.

Шольц заявил, что «конец режима Асада — это хорошие новости» и допустил возможность урегулирования внутреннего конфликта в Сирии на основе резолюции Совбеза ООН 2254. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок также приветствовала развитие событий в Сирии, но выразила надежду на то, что «другие радикалы» не захватят власть.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее стало известно о попытках Асада договориться с повстанцами.