Стало известно о попытках Асада договориться с мятежниками

Президент Сирии Башар Асад пытался договориться с представителями вооруженной оппозиции о передаче власти. Об этом пишет Bild.

Сообщается, что в Дохе 7 декабря велись переговоры об отставке Башара Асада и его перелете в Россию. Предполагалось, что после передачи власти боевые действия в Сирии должны были прекратиться, власть перейти к переходному правительству, а затем к мятежникам. Ведущей правящей силой в Сирии тогда должна была стать протурецкая светская «Сирийская национальная армия», а не исламистская «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Тем не менее план реализован не был, а Асад бежал из страны в неизвестном направлении.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. По данным агентства, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали остался в стране и заявил о готовности передать власть мирным путем.

Ранее сирийская оппозиция заняла дворец Асада.