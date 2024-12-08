Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о попытках Асада договориться с мятежниками

Bild: Башар Асад пытался договориться с мятежниками в Сирии о передаче власти

close
Ghaith Alsayed/AP

Президент Сирии Башар Асад пытался договориться с представителями вооруженной оппозиции о передаче власти. Об этом пишет Bild.

Сообщается, что в Дохе 7 декабря велись переговоры об отставке Башара Асада и его перелете в Россию. Предполагалось, что после передачи власти боевые действия в Сирии должны были прекратиться, власть перейти к переходному правительству, а затем к мятежникам. Ведущей правящей силой в Сирии тогда должна была стать протурецкая светская «Сирийская национальная армия», а не исламистская «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Тем не менее план реализован не был, а Асад бежал из страны в неизвестном направлении.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. По данным агентства, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали остался в стране и заявил о готовности передать власть мирным путем.

Ранее сирийская оппозиция заняла дворец Асада.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами